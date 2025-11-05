Irene Pivetti e Alberto Brambilla | chi è l' ex marito che l' ha spinta a fare TV?

Dalla politica alla TV, Irene Pivetti si è confidata a Belve anche sul grande amore della sua vita: Alberto Brambilla. Ma chi è e come sono i rapporti tra i due, oggi? Ospite della seconda puntata di Belve andata in onda ieri, martedì 4 novembre, Irene Pivetti ha parlato con Francesca Fagnani anche della sua vita privata (oltre che delle vicende giudiziarie). Il grande amore per l'ex marito Alberto Brambilla, soprattutto, che l'ha spinta ad ammettere che il giorno più brutto della sua vita è stato proprio quando ha capito che la loro storia era giunta al capolinea. Figura riservata e lontana dai riflettori, Brambilla è stato al fianco dell'ex presidente della Camera per tredici anni, dal matrimonio del 1997 alla separazione del 2010. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Irene Pivetti e Alberto Brambilla: chi è l'ex marito che l'ha spinta a fare TV?

