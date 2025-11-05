Iran 30 anni di menzogne di Netanyahu da Teheran produrrà 25 bombe atomiche all' anno a entro 6 mesi avranno 90% uranio arricchito - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video mette insieme tutte le bugie del primo ministro israeliano dal 1995 ad oggi 30 anni di menzogne di Benjamin Netanyahu sull'Iran. Un video mette insieme tutte le bugie del primo ministro israeliano dal 1995 ad oggi, ben 30 anni in cui Netanyahu ha creato allarmismo sul nucleare irania. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Iran, 30 anni di menzogne di Netanyahu, da "Teheran produrrà 25 bombe atomiche all'anno" a "entro 6 mesi avranno 90% uranio arricchito" - VIDEO

