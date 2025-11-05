Iran 30 anni di menzogne di Netanyahu da Teheran produrrà 25 bombe atomiche all' anno a entro 6 mesi avranno 90% uranio arricchito - VIDEO
Un video mette insieme tutte le bugie del primo ministro israeliano dal 1995 ad oggi 30 anni di menzogne di Benjamin Netanyahu sull'Iran. Un video mette insieme tutte le bugie del primo ministro israeliano dal 1995 ad oggi, ben 30 anni in cui Netanyahu ha creato allarmismo sul nucleare irania. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sono più di 30 anni che l’Iran valuta la possibilità di trasferire la propria capitale. Ora, però, il progetto potrebbe concretizzarsi davvero. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha incaricato il suo governo di condurre studi di fattibilità per trasferire la capitale - facebook.com Vai su Facebook
ACCADDE OGGI, Martedì 18 Ottobre 2022 Iran: Asra Panahi muore a 16 anni dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza perché assieme ad altre compagne di classe si rifiuta di cantare un inno dedicato alla guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei. Sfo - X Vai su X