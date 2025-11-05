Investito sulle strisce a Milano da un furgone pirata | muore un 86enne

Tragedia in via Fratelli Bronzetti, dove un uomo di 86 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone nella tarda mattinata di mercoledì 5 novembre. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno, all’altezza dell’incrocio con via Macedonio Melloni. Travolto sulle strisce pedonali. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato centrato in pieno da un autocarro bianco, che lo avrebbe poi trascinato per alcuni metri sul parabrezza prima di fuggire. L’autista, infatti, non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

