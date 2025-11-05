Investito da auto pirata morto 86enne a Milano

(Adnkronos) – E' morto il pedone di 86 anni che questa mattina è stato investito da un furgone all'angolo tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni a Milano. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto dal mezzo, poi fuggito senza prestare soccorso. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Agente ferito alla testa dopo essere stato investito da un'auto. Trasportato in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla - facebook.com Vai su Facebook

Investito da auto pirata, morto 86enne a Milano - (Adnkronos) – E’ morto il pedone di 86 anni che questa mattina è stato investito da un furgone all’angolo tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni a Milano. Si legge su sassarinotizie.com

Investito da pirata della strada a Milano, morto anziano - Un uomo di 87 anni è stato investito a Milano, poco prima di mezzogiorno, mentre attraversava la strada sulle strisce in via Fratelli Bronzetti all'incrocio con via Melloni, zona semicentrale di Milan ... ansa.it scrive

Investito in bici, morto lo zio di Laura Pausini: il pirata della strada si è consegnato ai carabinieri - Zio di Laura Pausini investito e ucciso in bici a Bologna: il conducente si è consegnato ai carabinieri. Segnala notizie.it