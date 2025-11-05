Inutilmente complicato | come smettere di complicare le organizzazioni e le nostre vite

Veronasera.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Complesso” è ormai l’aggettivo del nostro tempo: lo usiamo per descrivere organizzazioni, relazioni, decisioni. Eppure, ciò che chiamiamo complessità è spesso solo complicazione: procedure ridondanti, regole stratificate e abitudini che aumentano gli ostacoli invece di ridurli. Ogni passaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

