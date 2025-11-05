Intesa sul green deal Ue | -90% delle emissioni al 2040 con flessibilità

I ministri dell’Ambiente dell’ Ue hanno approvato a maggioranza qualificata un accordo per ridurre del 90% le emissioni entro il 2040. L’intesa, raggiunta dopo oltre 24 ore di trattative, introduce alcune misure di flessibilità per rendere più graduale il percorso di riduzione. In base al testo concordato, gli Stati membri potranno contabilizzare fino al 5% di crediti di carbonio internazionali extra Ue nel bilancio delle emissioni e acquistare un ulteriore 5% di crediti esteri per sostenere i propri sforzi nazionali. È inoltre prevista una revisione biennale, che sarà effettuata dalla Commissione europea nell’ambito della valutazione della legge sul clima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

