Intervento di potatura di alberi all' incrocio tra due vie modifiche alla circolazione

Per un intervento di potatura alberi in via Amendola, all’incrocio con via Longo, a Copparo, giovedì 6 e venerdì 7, nella fascia oraria tra le 7.30 e le 18 di entrambe le giornate, saranno introdotte modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, verrà istituito un divieto di transito totale per ogni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

