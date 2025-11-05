Interventi estetici low cost perché sono sempre pericolosi | parla il Dottor Paolo Santanchè

“ Scegliere interventi low cost, sia in Italia che all’estero, significa rinunciare a parti cruciali della prestazione o della struttura, e non è detto che il chirurgo ‘economico’ sia più onesto”, spiega il Dottor Paolo Santanchè, uno dei più importanti chirurghi plastici estetici italiani di fama internazionale, che da anni si batte per difendere la sua professione e per tutelare la salute dei pazienti. Abbiamo tutti presente il caso dell’imprenditrice Milena Mancini, morta lo scorso 20 ottobre, dopo 20 giorni di agonia a seguito di un intervento di liposuzione eseguito a Istanbul, in Turchia, perché avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Interventi estetici low cost, perché sono sempre pericolosi: parla il Dottor Paolo Santanchè

Approfondisci con queste news

CHIRURGIA ESTETICA: DOPO IL CASO DEL DECESSO IN TURCHIA, SU "ADN KRONOS" SIAMO TORNATI SULL’ARGOMENTO Sottoporsi a interventi estetici con costi molto ridotti comporta rischi significativi, perché la spesa minore si sconta in sicurezza. - facebook.com Vai su Facebook

Interventi estetici low cost, perché sono sempre pericolosi: parla il Dottor Paolo Santanchè - Santanchè mette in guardia sui ritocchi low cost: “Il vero errore è cercare il prezzo più basso quando si parla di salute”. Riporta dilei.it

Interventi di chirurgia estetica low cost all’estero, è boom di complicanze - Ma la sicurezza è tutta da verificare, e il rischio di complicazioni è altissimo ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Morta dopo l'intervento scelto su TikTok, l'esperto di chirurgia estetica: "Andare nei low-cost può essere letale" - Morta dopo l'intervento estetico scelto su TikTok, Affaritaliani ha intervistato Pierpaolo Gullo uno dei maggiori esperti di chirurgia plastica in Europa: "Occhio alle prestazioni sui social" ... Da affaritaliani.it