Interparfums cambia la sua struttura azionaria | la holding entra nell’entità operativa
Aria di cambiamenti in Interparfums. Infatti, il celebre gruppo della profumeria, che ha nel portafogli brand come Jimmy Choo e Lacoste, ma anche prodotti di nicchia, ha deciso di riorganizzare la struttura azionaria. Il motivo? Semplificarne il controllo. E lo ha fatto attraverso la fusione per incorporazione della società di investimento Interparfums Holding SAS nell’entità operativa francese Interparfums SA. Interparfums modifica all’assetto finanziario. La holding non svolge attività operative, ma detiene come unico attivo le azioni della società quotata alla Borsa di Parigi. Per questo, sarà assorbita dalla società francese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
