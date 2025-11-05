Interparfums cambia la sua struttura azionaria | la holding entra nell’entità operativa

Aria di cambiamenti in Interparfums. Infatti, il celebre gruppo della profumeria, che ha nel portafogli brand come Jimmy Choo e Lacoste, ma anche prodotti di nicchia, ha deciso di riorganizzare la struttura azionaria. Il motivo? Semplificarne il controllo. E lo ha fatto attraverso la fusione per incorporazione della società di investimento Interparfums Holding SAS nellentità operativa francese Interparfums SA. Interparfums modifica all’assetto finanziario. La holding non svolge attività operative, ma detiene come unico attivo le azioni della società quotata alla Borsa di Parigi. Per questo, sarà assorbita dalla società francese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

interparfums cambia sua strutturaInterparfums semplifica la struttura con la fusione per incorporazione della controllata Interparfums holding sas - L’operazione, che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti il prossimo 17 dicembre, ha come obiettivo principale l’ottimizzazione della catena di controllo del gruppo quotato su ... Scrive msn.com

Interparfums verso una fusione con la sua holding - Interparfums valuta una fusione per incorporazione della sua società madre, Interparfums holding, che detiene il 72,3% del suo capitale sociale e l’83% dei suoi diritti di voto. Riporta milanofinanza.it

