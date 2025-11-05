Intercity dalla Regione la richiesta di una fermata ad Arenzano
In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 4 novembre 2025 Alessandro Bozzano (Vince Liguria Noi moderati) ha chiesto alla Giunta di richiedere al ministero delle Infrastrutture e a Trenitalia la fermata degli Intercity nelle stazioni di Arenzano e Varazze almeno per i periodi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dal 29 ottobre tornano a circolare il Frecciarossa Taranto – Potenza - Salerno, due coppie di Intercity Roma – Taranto e otto coppie di treni del Regionale - facebook.com Vai su Facebook
Intercity, dalla Regione la richiesta di una fermata ad Arenzano - L'assessore ai trasporti Marco Scajola ha spiegato di avere già inviato una nota al dipartimento ministeriale delle infrastrutture ... Si legge su genovatoday.it
Ferrovie, nuova fermata dell'Intercity che collega Bordighera con Milano - Da luglio è stata attivata, su richiesta della Regione Liguria firmata dall'assessore ai Trasporti Marco Scajola al ministero delle ... Lo riporta rainews.it
Treni, Bucci e Scajola a Rfi: “Ritardo massimo di 30 minuti, in alternativa forti sconti” - "Intercity con un ritardo massimo di 30 minuti, in alternativa forti sconti sui biglietti per compensare i pendolari e gli utenti dei disagi che vivranno". Lo riporta ilsecoloxix.it