Intercity dalla Regione la richiesta di una fermata ad Arenzano

Genovatoday.it | 5 nov 2025

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 4 novembre 2025 Alessandro Bozzano (Vince Liguria Noi moderati) ha chiesto alla Giunta di richiedere al ministero delle Infrastrutture e a Trenitalia la fermata degli Intercity nelle stazioni di Arenzano e Varazze almeno per i periodi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

