di Giuseppe Lo Porto Inter Primavera, tutto quello che è successo nella sfida di Youth League vinta per 3-0 contro il Kairat. Tutti i dettagli in merito. Buona prova e tre punti pesanti per l’ Inter Primavera, che supera 3-0 il Kairat Almaty nella fase a gironi di Youth League, consolidando così la propria posizione nel gruppo. La squadra di Carbone ha dominato la gara sin dalle prime battute, imponendo ritmo e qualità contro un avversario volenteroso ma tecnicamente inferiore. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato grazie a un rigore conquistato e trasformato da Mosconi, che ha portato avanti l’Inter nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Primavera, tutto facile contro il Kairat: è quinto successo di fila per Carbone