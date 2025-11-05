Inter Primavera tutto facile contro il Kairat | è quinto successo di fila per Carbone

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Lo Porto Inter Primavera, tutto quello che è successo nella sfida di Youth League vinta per 3-0 contro il Kairat. Tutti i dettagli in merito. Buona prova e tre punti pesanti per l’ Inter Primavera, che supera 3-0 il Kairat Almaty nella fase a gironi di Youth League, consolidando così la propria posizione nel gruppo. La squadra di Carbone ha dominato la gara sin dalle prime battute, imponendo ritmo e qualità contro un avversario volenteroso ma tecnicamente inferiore. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato grazie a un rigore conquistato e trasformato da Mosconi, che ha portato avanti l’Inter nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter primavera tutto facile contro il kairat 232 quinto successo di fila per carbone

© Internews24.com - Inter Primavera, tutto facile contro il Kairat: è quinto successo di fila per Carbone

Contenuti che potrebbero interessarti

DIRETTA/ Inter Frosinone Primavera (risultato finale 4-0): è un trionfo nerazzurro! (1 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Inter Frosinone, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... Scrive ilsussidiario.net

inter primavera tutto facilePrimavera, Inter-Frosinone 4-0: gara senza storia, quarta vittoria consecutiva - Altro successo per i nerazzurri di Carbone: Cerpelletti sblocca l'incontro, Pinotti, Iddrissou e Zouin chiudono i conti nella ripresa ... Lo riporta msn.com

inter primavera tutto facileInter Primavera, Carbone: “Cerpelletti? Straordinario, non si può pensare di giocare senza di lui” - 0 contro il Frosinone: “Quarta vittoria consecutiva contando la Youth League, credo che i ragazzi stiano meritando per tut ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Primavera Tutto Facile