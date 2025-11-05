Inter Primavera oggi impegno in Youth League con il Kairat | orario e dove vederla

Inter Primavera. Dopo il successo emozionante ottenuto in Belgio contro l’ Union Saint-Gilloise, l’ Inter torna in campo in UEFA Youth League con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e consolidare la propria posizione nella League Phase. La squadra guidata da Benny Carbone sta mostrando una crescita costante, sia sul piano del gioco sia nella personalità con cui affronta i momenti più delicati. La vittoria all’ultimo respiro in trasferta ha infatti mostrato una squadra matura, capace di restare dentro la partita fino all’ultimo istante. Il prossimo avversario sarà il Kairat Almaty, formazione kazaka che arriverà al KONAMI Football Centre per la quarta giornata del girone. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it