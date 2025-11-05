Inter Pio Esposito | Chivu persona con grandi valori

Le lancette dell’orologio scorrono sempre più veloci e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-1 con il Verona, infatti, i nerazzurri devono necessariamente concentrarsi ora sulla Champions League, competizione tanto cara alla dirigenza. L’obiettivo è quello di rimanere a punteggio pieno nel girone unico della Coppa Campioni, dando prova di poter approdare da subito agli ottavi di finale senza playoff. La prossima gara è quella con il Kairat Almaty, in programma oggi 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello da non sottovalutare, contro un cliente che vuole continuare a scrivere una pagina indelebile della sua storia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Pio Esposito: “Chivu persona con grandi valori”

