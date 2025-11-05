Inter oggi il duello al Kairat | Chivu per avvicinare gli ottavi

La giornata di oggi è estremamente importante per l’Inter. Reduci dalla vittoria per 2-1 allo scadere contro il Verona, infatti, i nerazzurri vogliono rimanere sulla retta via fino all’arrivo della prossima sosta per le Nazionali, in programma a partire da lunedì 10 novembre. L’obiettivo è quello di mettere a referto altri due successi in altrettante uscite, dimostrando forza e compattezza mentale. La prima gara è quella con il Kairat Almaty, in programma oggi alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per il quarto turno di Champions League. Una sfida da non sottovalutare, contro un cliente che vuole fare la storia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, oggi il duello al Kairat: Chivu per avvicinare gli ottavi

