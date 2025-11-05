Inter Lazio si riempie l’infermeria di Sarri | assenti questi due big

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Lazio, le ultime in vista dell’undicesima giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i biancocelesti. I dettagli. Non arrivano buone notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. L’emergenza infortuni, già pesante nelle ultime settimane, si aggrava ulteriormente con lo stop di Alessio Romagnoli, costretto a fermarsi per un problema muscolare. Il difensore centrale, punto di riferimento della retroguardia biancoceleste, è in forte dubbio per il big match di domenica contro l’ Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Romagnoli si sottoporrà oggi agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, ma le prime sensazioni non lasciano presagire nulla di buono. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter lazio si riempie l8217infermeria di sarri assenti questi due big

© Internews24.com - Inter Lazio, si riempie l’infermeria di Sarri: assenti questi due big

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

INZAGHI-INTER, CI SIAMO: clamorosa rottura con la Lazio - Il tecnico è ad un passo dall'Inter, pronto ad accettare l'offerta di 4,5 milioni presentatagli da Marotta. Segnala calciomercato.com

Lazio e Inter sorridono, il Milan no. I primi verdetti della Serie A Women's Cup - Dopo la seconda giornata di Serie A Women’s arrivano i primi verdetti con due squadre già certe di giocare la final four – che si disputerà al Romeo Menti di Castellammare di Stabia – e un’eliminata ... Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Lazio Riempie L8217infermeria