Inter Lazio si riempie l’infermeria di Sarri | assenti questi due big
Inter News 24 Inter Lazio, le ultime in vista dell’undicesima giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i biancocelesti. I dettagli. Non arrivano buone notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. L’emergenza infortuni, già pesante nelle ultime settimane, si aggrava ulteriormente con lo stop di Alessio Romagnoli, costretto a fermarsi per un problema muscolare. Il difensore centrale, punto di riferimento della retroguardia biancoceleste, è in forte dubbio per il big match di domenica contro l’ Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Romagnoli si sottoporrà oggi agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, ma le prime sensazioni non lasciano presagire nulla di buono. 🔗 Leggi su Internews24.com
