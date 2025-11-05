Inter Kairat tornano Dumfries e Dimarco sulle fasce | le ultime sulla probabile formazione

Inter News 24 che ha in mente Chivu per stasera. Dopo il turnover ragionato nel lunch match di Verona, l’Inter si prepara ad affrontare il Kairat Almaty in Champions League (stasera, ore 21:00) ritrovando i suoi padroni delle fasce. Il tecnico Cristian Chivu è pronto a rilanciare dal primo minuto Denzel Dumfries e Federico Dimarco, entrambi fatti rifiatare (o subentrati) al Bentegodi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il loro apporto in questo avvio di stagione è stato cruciale, con l’olandese che ha accumulato 911 minuti e l’italiano 888. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Kairat, tornano Dumfries e Dimarco sulle fasce: le ultime sulla probabile formazione

Contenuti che potrebbero interessarti

TS - #Inter-Kairat, gara da non sbagliare. Chivu stuzzicato dall'attacco baby, fuori diversi big - X Vai su X

? È il grande giorno di #Inter - #KairatAlmaty! Tutto pronto per una sfida da non perdere. ? I nerazzurri vogliono confermare il loro momento d’oro e regalare spettacolo ai tifosi. Quale sarà il risultato finale della sfida? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INT - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Kairat, Marsiglia-Atalanta, Fiorentina e Verona: le ultimissime - Il nuovo stadio degli scaligeri prende il via: è ufficiale ... Secondo corrieredellosport.it

Inter-Kairat Almaty: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - Kairat Almaty, gara valida per la quarta giornata del campionato fase di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su ... Si legge su tuttosport.com

Probabili formazioni Inter-Kairat: gli indizi fantacalcio per l’11^ giornata - Messa alle spalle la vittoria in campionato contro il Verona, l'Inter è tornata a lavorare ... fantamaster.it scrive