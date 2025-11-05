Inter Kairat tornano Dumfries e Dimarco sulle fasce | le ultime sulla probabile formazione

Inter News 24 che ha in mente Chivu per stasera. Dopo il turnover ragionato nel lunch match di Verona, l’Inter si prepara ad affrontare il Kairat Almaty in Champions League (stasera, ore 21:00) ritrovando i suoi padroni delle fasce. Il tecnico Cristian Chivu è pronto a rilanciare dal primo minuto Denzel Dumfries e Federico Dimarco, entrambi fatti rifiatare (o subentrati) al Bentegodi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il loro apporto in questo avvio di stagione è stato cruciale, con l’olandese che ha accumulato 911 minuti e l’italiano 888. 🔗 Leggi su Internews24.com

