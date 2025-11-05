Inter Kairat per Chivu è la gara da non sbagliare | le possibili scelte

Inter News 24 Inter Kairat, le ultime in vista della quarta giornata di Champions League con la sfida in programma a San Siro. Tutti i dettagli. Nessuna distrazione per l’ Inter. Cristian Chivu ha ribadito alla vigilia che in Champions League non esistono partite facili, nemmeno contro avversari sulla carta inferiori come il Kairat. L’obiettivo è chiaro: vincere e mantenere il percorso perfetto nel girone, arrivando a quota dodici punti che garantirebbero, se non la certezza aritmetica, almeno quella pratica della qualificazione ai playoff. Il tecnico rumeno vuole un’altra prestazione convincente per consolidare la fiducia del gruppo prima delle sfide di ben altro livello contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, le prossime quattro avversarie europee. 🔗 Leggi su Internews24.com

