Inter-Kairat oggi in Champions League | pronostico probabili formazioni dove vederla
Inter-Kairat questa sera in campo alle 21 a Milano per la Champions League. I nerazzurri a caccia del bottino pieno nel match di San Siro contro la squadra kazaka. La squadra di Chivu ha fin qui fatto percorso netto in Europa, con tre vittorie su tre contro Ajax, Slavia Praga e Union SG: nove gol fatti e nessuno subito in questa League Phase per la squadra interista. Inter-Kairat: orario della partita. Il match tra Inter e Kairat, valido per la quarta giornata della League Phase di Champions League, si giocherà oggi mercoledì 5 novembre 2025 a San Siro. Calcio d’inizio fissato per le 21:00. Dove vederla in tv e streaming. 🔗 Leggi su Lapresse.it
