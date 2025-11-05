Inter Kairat occhio alla stellina Satpaev | ha 17 anni e ha segnato oltre 100 gol

Questa sera a San Siro l’Inter ospiterà il Kairat Almaty, squadra kazaka. Il profilo più interessante è certamente Dastan Satpaev che a soli 17 anni già brilla tanto da esser stato già acquistato dal Chelsea. Sarà lui il maggior pericolo a cui fare attenzione. Chi è Dastan Satpaev. Nato il 12 agosto 2008 ad Almaty, Satpaev ha iniziato la sua carriera sui campi di futsal, dove ha affinato tecnica, velocità di pensiero e controllo nello stretto. Doti che oggi lo rendono un attaccante moderno, capace di muoversi tra le linee e creare superiorità numerica in ogni zona del campo. Nel vivaio del Kairat Almaty ha segnato oltre 100 gol, numeri impressionanti che hanno attirato gli scout internazionali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

