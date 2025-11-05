Inter Kairat i nerazzurri non possono sbagliare | c’è questa motivazione

Inter News 24 Inter Kairat, le ultime in vista della quarta giornata di Champions League con la sfida in programma a San Siro. Tutti i dettagli. Come sottolinea Tuttosport, Cristian Chivu ha voluto chiarire un concetto semplice ma fondamentale alla vigilia di Inter–Kairat Almaty: non esistono partite facili, soprattutto in Champions League. L’allenatore rumeno sa bene che il match di questa sera al Meazza rappresenta un passaggio chiave per i nerazzurri, impegnati nel giro di boa della fase a gironi. L’Inter, finora perfetta nel percorso europeo, ha l’occasione di mettere un’ipoteca sul passaggio ai playoff: con una vittoria contro la modesta formazione kazaka, i nerazzurri arriverebbero a 12 punti, ipotecando di fatto la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Kairat, i nerazzurri non possono sbagliare: c’è questa motivazione

