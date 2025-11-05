Inter Kairat i kazaki di Urazbahtin sognano l’impresa e si affidano alla loro giovane stella | i pericoli per i nerazzurri

di Giuseppe Colicchia nel match di oggi. L’Inter torna a San Siro questa sera (ore 21:00) per il quarto impegno della League Phase di Champions League, ospitando i campioni del Kazakistan, il Kairat Almaty. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di una vera e propria “Cenerentola” della competizione, arrivata a Milano dopo un volo infinito di otto ore. La loro casa, Almaty, è curiosamente gemellata con Modena fin dal 1972. Ma le similitudini finiscono qui: se gli emiliani sognano la Serie A, il Kairat si gode la sfida della vita contro un gigante europeo come il club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Kairat, i kazaki di Urazbahtin sognano l’impresa e si affidano alla loro giovane stella: i pericoli per i nerazzurri

