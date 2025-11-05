Inter Kairat i kazaki a San Siro con orgoglio e con un sogno | stasera lo scontro tra 2 mondi opposti!

Inter News 24 I punti di forza della squadra di Urazbahtin. Quella di stasera a San Siro tra Inter e Kairat Almaty è una sfida che va oltre il calcio, un vero e proprio scontro tra mondi. A separare Milano e Almaty, la città kazaka vicina al confine cinese, ci sono 5.225 chilometri in linea d’aria, un viaggio di otto ore che per il Kairat, squadra campione del Kazakistan, è il coronamento di un sogno. Come ricorda Tuttosport, il club è arrivato alla League Phase dopo aver superato quattro estenuanti turni preliminari, eliminando avversari di spessore come il Celtic Glasgow. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Kairat, i kazaki a San Siro con orgoglio e con un sogno: stasera lo scontro tra 2 mondi opposti!

