Inter Kairat highlights | tutti i gol – VIDEO

Inter Kairat highlights. Questa sera a San Siro quarta giornata della League Phase di Champions League con Inter e Kairat in campo. Dopo avvio convincente dei nerazzurri, compreso un rigore su Bisseck assegnato e poi rimosso con il Var, l'Inter si è spenta facendo man mano prendere coraggio ai kazaki. Alla fine sullo scadere del primo tempo la rete di Lautaro. Ma in avvio ripresa il pareggio dei kazaki che gela San Siro. Ci pensa poi Carlos Augusto a riportare l'Inter in vantaggio. Inter Kairat highlights: la rete di Lautaro (1-0). Pari Kairat (1-1) Gol di Carlos Augusto (2-1).