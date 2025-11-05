Inter Kairat highlights | la rete di Lautaro che sta decidendo il match – VIDEO

Inter Kairat highlights. Questa sera a San Siro quarta giornata della League Phase di Champions League con Inter e Kairat in campo. Dopo avvio convincente dei nerazzurri, compreso un rigore su Bisseck assegnato e poi rimosso con il Var, l’Inter si è spenta facendo man mano prendere coraggio ai kazaki. Alla fine sullo scadere del primo tempo la rete di Lautaro che tranquillizza l’ambiente. Ecco il gol che sta decidendo al momento il match dopo 45 minuti di gioco. Inter Kairat highlights: la rete di Lautaro (1-0). pic.twitter.comhH2syKzrOG — Goal Clips on @CenterOfGoals (@timbers90374) November 5, 2025. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

