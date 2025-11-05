Inter Kairat dove vederla | Sky o Amazon?

Inter Kairat dove vederla. Questa sera l’ Inter ospiterà il Kairat Almaty a San Siro. Il match è in programma alle ore 21:00 e sarà un’occasione importante per la squadra di Cristian Chivu di consolidare la propria posizione nel girone e proseguire il percorso europeo con entusiasmo e fiducia dopo i recenti risultati positivi. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, e sarà visibile tramite l’app ufficiale di Amazon Prime Video, disponibile su smart TV, PC, tablet, smartphone e console di gioco. Gli abbonati al servizio potranno seguire l’incontro in streaming HD, con la consueta copertura pre e post partita dedicata alla Champions, che includerà analisi tecniche, interviste e commenti a caldo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it