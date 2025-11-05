Inter-Kairat di Champions League | dormita della difesa nerazzurra pareggio di Arad | Live 1-0
Chivu invita a non sottovalutare i kazaki: «Loro hanno superato quattro turni preliminari, nessuna partita è semplice». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Champions League: dopo i primi 45' Inter-Kairat 1-0 e Olympique-Atalanta 0-0. Parato un rigore alla Dea Nella prima parte della quarta giornata, risultati con più ombre che luci per le italiane: Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Tut - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, dopo #InterKairat c'è #AtleticoMadridInter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili - X Vai su X
Inter-Kairat Almaty 1-0, risultato in diretta della partita di Champions League: Lautaro la sblocca - Kairat Almaty di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Inter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Inter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 5 novembre 2025, alle ore 21 ... Si legge su tpi.it
Champions League, dopo 45' Inter-Kairat 1-0 e Marsiglia-Atalanta 0-0. Parato un rigore alla Dea - 0 dopo i primi 45’ In chiusura di primo tempo Lautaro segna al termine di un batti e ribatti contro la porta kazaka Ritmo elevatissimo dei padroni di casa in avvio di gara. Da msn.com