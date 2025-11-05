Inter-Kairat di Champions League | dormita della difesa nerazzurra pareggio di Arad  | Live 1-0

Xml2.corriere.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu invita a non sottovalutare i kazaki: «Loro hanno superato quattro turni preliminari, nessuna partita è semplice». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

inter kairat di champions league dormita della difesa nerazzurra pareggio di arad160 160live 1 0

© Xml2.corriere.it - Inter-Kairat di Champions League: dormita della difesa nerazzurra, pareggio di Arad  | Live 1-0

News recenti che potrebbero piacerti

inter kairat champions leagueInter-Kairat Almaty 1-0, risultato in diretta della partita di Champions League: Lautaro la sblocca - Kairat Almaty di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

inter kairat champions leagueInter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Inter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 5 novembre 2025, alle ore 21 ... Si legge su tpi.it

inter kairat champions leagueChampions League, dopo 45' Inter-Kairat 1-0 e Marsiglia-Atalanta 0-0. Parato un rigore alla Dea - 0 dopo i primi 45’ In chiusura di primo tempo Lautaro segna al termine di un batti e ribatti contro la porta kazaka Ritmo elevatissimo dei padroni di casa in avvio di gara. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Kairat Champions League