Inter-Kairat Almaty Zielinski | Chivu mi trasmette fiducia partita seria e concentrata

Forzainter.eu | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Champions League prosegue e l’Inter è pronta a dare il meglio di sé anche in una sfida come quella contro il Kairat Almaty, sulla carta avversario di livello inferiore. Cristian Chivu e i propri uomini però non sembrerebbero intenzionati a sottovalutare il livello dei kazaki e a confermarlo è Piotr Zielinski, che partirà titolare in questo match dopo il bellissimo gol segnato contro l’Hellas Verona: “La fiducia che mi sta trasmettendo Chivu è importante, più partite faccio e più ho fiducia, così posso aiutare la squadra. Il mister è bravo con tutti e spero di continuare così”. Poi prosegue: “ Come si prepara la partita contro il Kairat? Sicuramente non li conoscevamo bene, ma lo staff è stato bravo a mostrarci tutte le loro azioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter kairat almaty zielinski chivu mi trasmette fiducia partita seria e concentrata

© Forzainter.eu - Inter-Kairat Almaty, Zielinski: “Chivu mi trasmette fiducia, partita seria e concentrata”

Leggi anche questi approfondimenti

inter kairat almaty zielinskiInter-Kairat, le formazioni ufficiali: turnover Chivu, spazio a Frattesi, Zielinski ed Esposito - L'Inter di Cristian Chivu cerca la quarta vittoria nelle prime quattro gare di Champions League: alle 21 il calcio d'inizio della sfida al Kairat. Come scrive tuttomercatoweb.com

inter kairat almaty zielinskiInter, Zielinski: "Kairat buona squadra da non sottovalutare. Il gol di Verona? Era ora" - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a circa un'ora dalla sfida di Champions League contro il. Riporta tuttomercatoweb.com

inter kairat almaty zielinskiCHAMPIONS - Inter, Zielinski: "La fiducia di Chivu è molto importante, il Kairat non va sottovalutato" - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, prima della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty: "La fiducia di Chivu è molto ... Riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Kairat Almaty Zielinski