Inter-Kairat Almaty Zielinski | Chivu mi trasmette fiducia partita seria e concentrata
La Champions League prosegue e l’Inter è pronta a dare il meglio di sé anche in una sfida come quella contro il Kairat Almaty, sulla carta avversario di livello inferiore. Cristian Chivu e i propri uomini però non sembrerebbero intenzionati a sottovalutare il livello dei kazaki e a confermarlo è Piotr Zielinski, che partirà titolare in questo match dopo il bellissimo gol segnato contro l’Hellas Verona: “La fiducia che mi sta trasmettendo Chivu è importante, più partite faccio e più ho fiducia, così posso aiutare la squadra. Il mister è bravo con tutti e spero di continuare così”. Poi prosegue: “ Come si prepara la partita contro il Kairat? Sicuramente non li conoscevamo bene, ma lo staff è stato bravo a mostrarci tutte le loro azioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
#UCL #ChampionsLeague Oggi tocca a Inter e Atalanta. I Nerazzurri sfideranno il Kairat Almaty. Aria di derby per i bergamaschi, che sfideranno il Marsiglia del bresciano Roberto De Zerbi. Alle 21:00, radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.i - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, dopo #InterKairat c'è #AtleticoMadridInter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili - X Vai su X
Inter-Kairat, le formazioni ufficiali: turnover Chivu, spazio a Frattesi, Zielinski ed Esposito - L'Inter di Cristian Chivu cerca la quarta vittoria nelle prime quattro gare di Champions League: alle 21 il calcio d'inizio della sfida al Kairat. Come scrive tuttomercatoweb.com
Inter, Zielinski: "Kairat buona squadra da non sottovalutare. Il gol di Verona? Era ora" - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a circa un'ora dalla sfida di Champions League contro il. Riporta tuttomercatoweb.com
CHAMPIONS - Inter, Zielinski: "La fiducia di Chivu è molto importante, il Kairat non va sottovalutato" - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, prima della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty: "La fiducia di Chivu è molto ... Riporta napolimagazine.com