Inter-Kairat Almaty Zielinski | Chivu mi trasmette fiducia partita seria e concentrata

La Champions League prosegue e l’Inter è pronta a dare il meglio di sé anche in una sfida come quella contro il Kairat Almaty, sulla carta avversario di livello inferiore. Cristian Chivu e i propri uomini però non sembrerebbero intenzionati a sottovalutare il livello dei kazaki e a confermarlo è Piotr Zielinski, che partirà titolare in questo match dopo il bellissimo gol segnato contro l’Hellas Verona: “La fiducia che mi sta trasmettendo Chivu è importante, più partite faccio e più ho fiducia, così posso aiutare la squadra. Il mister è bravo con tutti e spero di continuare così”. Poi prosegue: “ Come si prepara la partita contro il Kairat? Sicuramente non li conoscevamo bene, ma lo staff è stato bravo a mostrarci tutte le loro azioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

