Inter Kairat Almaty LIVE | 2-1 si abbassano i ritmi in questo finale di gara Thuram ci prova di testa
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Kairat Almaty, match valevole per il 4° turno della League Phase della Champions League 202526. Tutto pronto a San Siro per Inter Kairat Almaty, il match valevole per la 4^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri finora a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 e zero reti subite. Al Meazza arriva la squadra kazaka guidata da Rafael Urazbakhtin. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 90? +1 Thuram cerca la porta dalla distanza ma il portiere blocca. 90? Sono stati assegnati di 3 minuti di recupero 87? Sucic cerca Dumfries con un bel passaggio, l’olandese calcia in diagonale ma il pallone termina addirittura in fallo laterale 82? Stacco di testa di Thuram su calcio d’angolo che prende posizione molto bene ma non trova la porta. 🔗 Leggi su Internews24.com
