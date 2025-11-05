di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Kairat Almaty, match valevole per il 4° turno della League Phase della Champions League 202526. Tutto pronto a San Siro per Inter Kairat Almaty, il match valevole per la 4^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri finora a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 e zero reti subite. Al Meazza arriva la squadra kazaka guidata da Rafael Urazbakhtin. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 70? Escono Barella e Pio Esposito ed entrano Calhanoglu e Thuram! 66? GOL INTER! Che gol di Carlos Augusto in un momento molto delicato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Kairat Almaty LIVE: 2-1 Carlos Augusto segna il 2-1 con una cannonata da fuori area! Che gol per il brasiliano