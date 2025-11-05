Inter Kairat Almaty LIVE | 0-0 continua l’assedio nonostante il rigore revocato ai nerazzurri

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Kairat Almaty, match valevole per il 4° turno della League Phase della Champions League 202526. Tutto pronto a San Siro per Inter Kairat Almaty, il match valevole per la 4^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri finora a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 e zero reti subite. Al Meazza arriva la squadra kazaka guidata da Rafael Urazbakhtin. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 34? Tentativo coraggioso di Pio Esposito con una palla di controbalzo che si esaurisce a lato. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter kairat almaty live 0 0 continua l8217assedio nonostante il rigore revocato ai nerazzurri

© Internews24.com - Inter Kairat Almaty LIVE: 0-0 continua l’assedio nonostante il rigore revocato ai nerazzurri

Approfondisci con queste news

inter kairat almaty liveInterKairat LIVE e Diretta Streaming Champions League - Kairat Almaty in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Scrive stadiosport.it

inter kairat almaty liveInter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Inter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 5 novembre 2025, alle ore 21 ... Riporta tpi.it

inter kairat almaty liveLIVE - Inter-Kairat Almaty 0-0, 19': Bisseck viene atterrato in area, calcio di rigore per i nerazzurri - Slalom di Bisseck che viene atterrato da un difensore, Godinho indica il dischetto. Segnala fcinternews.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Kairat Almaty Live