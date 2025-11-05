Inter Kairat Almaty formazioni ufficiali | out 3 top scelto il partner di Lautaro

Inter Kairat Almaty formazioni ufficiali. Tutto confermato a San Siro: Cristian Chivu ha scelto l’ Inter che sfiderà il Kairat Almaty alle ore 21. I nerazzurri si presentano alla partita con alcune rotazioni pensate per dare fiato ai big, ma senza rinunciare al proprio leader offensivo. In porta ci sarà Sommer al vertice del solito 3-5-2, mentre in difesa il tecnico ha optato per una soluzione più agile e fisica: Bisseck e Carlos Augusto come braccetti, con De Vrij centrale a guidare la linea. Una scelta che permette a Bastoni e Akanji di riposare in panchina, preservando energie in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

#UCL #ChampionsLeague Oggi tocca a Inter e Atalanta. I Nerazzurri sfideranno il Kairat Almaty. Aria di derby per i bergamaschi, che sfideranno il Marsiglia del bresciano Roberto De Zerbi. Alle 21:00, radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.i - facebook.com Vai su Facebook

#ChampionsLeague, dopo #InterKairat c'è #AtleticoMadridInter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili - X Vai su X

Inter-Kairat, le formazioni ufficiali: turnover Chivu, spazio a Frattesi. Esposito con Lautaro - L'Inter di Cristian Chivu cerca la quarta vittoria nelle prime quattro gare di Champions League: alle 21 il calcio d'inizio della sfida al Kairat. tuttomercatoweb.com scrive

Inter-Kairat Almaty: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - Kairat Almaty, gara valida per la quarta giornata del campionato fase di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su ... Segnala tuttosport.com

Inter-Kairat: le formazioni ufficiali. Lautaro, Pio Esposito, Bonny, le scelte di Chivu per la Champions - Chivu ricorre al turnover: chi in attacco tra Lautaro, Pio Esposito e Bonny? Come scrive sport.virgilio.it