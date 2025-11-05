Inter-Kairat Almaty DIRETTA LIVE | segui con noi la sfida di Champions League

Nella cornice del San Siro è pronta per andare in scena la partita tra Inter e Kairat Almaty, match valido per la 4ª giornata di Champions League, che avrà inizio a partire dalle ore 21:00 del 5 novembre. Segui con noi la sfida. 11 minuti fa 5 Novembre 2025 20:17 8:17 pm Inter-Kairat Almaty, formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. Allenatore: Chivu KAIRAT ALMATY (4-3-3): Anarbekov; Mata, Sorokin, Shirobokov, Mrynskiy; Kassabulat, Arad, Gromyko; Edmilson, Satpayev, Jorginho. Allenatore: Urazbakhtin L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Kairat Almaty, DIRETTA LIVE: segui con noi la sfida di Champions League

