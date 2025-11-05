di Dario Bartolucci Inter Kairat Almaty: termina 2-1 la sfida di Champions League! Lautaro e Carlos Augusto consegnano tre punti a Chivu con una vittoria sofferta. Tutto pronto a San Siro per Inter Kairat Almaty, il match valevole per la 4^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri finora a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 e zero reti subite. Al Meazza arriva la squadra kazaka guidata da Rafael Urazbakhtin. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Triplice fischio, l’Inter vince la gara grazie a Lautaro e a Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Kairat Almaty: 2-1 Lautaro e Carlos Augusto decidono la sfida di oggi! Thuram torna a fare minutaggio in campo