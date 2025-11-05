Inter e Atalanta in Champions la Youth League e il Mondiale U17 | le partite di oggi

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter-Kairat Almaty e Marsiglia-Atalanta al via alle 21. Occhi anche su City-Dortmund. Nel pomeriggio la Youth League e il Mondiale U17 dalle 13.30, ma non gioca l'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter e atalanta in champions la youth league e il mondiale u17 le partite di oggi

© Gazzetta.it - Inter e Atalanta in Champions, la Youth League e il Mondiale U17: le partite di oggi

Leggi anche questi approfondimenti

Inter e Atalanta in Champions, la Youth League e il Mondiale U17: le partite di oggi - Nel pomeriggio la Youth League e il Mondiale U17 dalle 13. Riporta msn.com

inter atalanta champions youthChampions League, le partite di Inter e Atalanta in TV: orari e dove vederle - Oggi mercoledì 5 novembre sono in programmazione nove partite che chiudono il quarto turno di Champions League ... Segnala fanpage.it

inter atalanta champions youthCalcio in tv oggi, 5 novembre 2025; Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta in primo piano - Nella guida TV di mercoledì 5 novembre 2025 le gare di Champions League saranno trasmesse su Sky, Inter- calciomagazine.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Atalanta Champions Youth