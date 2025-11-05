La partita coi kazaki del Kairat è la più semplice nella Champions League dell’Inter, ma per vincerla c’è prima da giocarla. «Dite quel che volete, ma di facile in Europa non c’è nulla», replica un po’ stizzito Chivu a chi pesa le 3 vittorie nerazzurre nelle prime 3 partite e ovviamente già si immagina la quarta. Capolista a punteggio pieno e zero gol incassati (come solo l’Arsenal), se l’Inter batte anche il Kairat arriverà alla fase calda della sua Champions (Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Dortmund) non solo con la certezza di un posto fra le prime 24, ma soprattutto con già qualcosa in più di uno strapuntino per passare anche quest’anno fra le migliori 8 (dribblando così le fatiche degli spareggi di febbraio). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, caccia al poker ma occhio al Kairat e a Lautaro senza gol. Chivu: "Sorrida di più"