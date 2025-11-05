Intelligenza artificiale per i cittadini Nasce Mia il portale è già premiato

L'Amministrazione comunale ha deciso di esplorare l'affascinante mondo dell' intelligenza artificiale e, nel suo piccolo, fa scuola: il Comune di Carate Brianza ha ottenuto un riconoscimento in occasione degli stati generali delle Città Intelligenti, che si è svolto a Padova. "Abbiamo avuto l'opportunità di presentare il nostro progetto – afferma il sindaco Luca Veggian –, rilasciare una video intervista e ricevere ufficialmente il riconoscimento. Con grande soddisfazione prendo atto che il progetto " M.ia – l'intelligenza artificiale al servizio dei cittadini", sviluppato dal nostro Comune in collaborazione con Astalegale.

