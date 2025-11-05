Intelligenza artificiale e mutui nei programmi scolastici | la proposta del governo britannico
Nel Regno Unito si discute di una possibile revisione del curriculum scolastico. A rilanciare il tema - come riporta Ansa - è stata la ministra dell’Istruzione, Bridget Phillipson, che ha annunciato l’intenzione del governo guidato da Keir Starmer di introdurre nei programmi scolastici argomenti legati all’intelligenza artificiale, all’educazione finanziaria e all’accesso al credito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
