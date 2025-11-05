Installati nuovi giochi nei parchi Attrezzi in legno per l’equilibrio
Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per l’installazione di nuove aree gioco al parco Pasotti della Cicogna e a quello di via San Ruffillo alla Ponticella. Si tratta dell’installazione di vari attrezzi di equilibrio e di abilità per bambini dai 3 ai 12 anni e che permetterà loro di sperimentare il movimento su diversi gradi di difficoltà. Le nuove aree gioco sono tutte realizzate in legno di Robinia, molto resistente all’umidità, prelevato in modo controllato e sostenibile: il legno viene scortecciato, privato dell’alburno, levigato e lavorato a mano per realizzare attrezzature durature e sicure nel rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
