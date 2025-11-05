Instabili Vaganti al Teatro Cortazar con ' Luce' in scena Nicola Pianzola con il lascito morale di Pasolini

Ferraratoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 alle 19 al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro c'è un nuovo appuntamento del festival diffuso ‘Totem’.  La compagnia teatrale Instabili Vaganti presenta 'Luce', spettacolo che restituisce la potenza poetica, politica e visionaria di Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla sua morte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Riscoprire attraverso il teatro le proprie origini ’Utopie migranti’ chiama i giovani oriundi - La compagnia teatrale Instabili Vaganti (nella foto un precedente spettacolo), con il sostegno della Consulta degli Emiliano- Da ilrestodelcarlino.it

Terra e legalità al teatro Cortazar. Spettacolo e laboratorio di sguardo - Oggi, al teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro ci sarà un triplo appuntamento dedicato alla ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Instabili Vaganti Teatro Cortazar