Ingiustizie e caso Garlasco | la sfiducia che pesa sulla riforma Nordio

Il riemergere del caso Garlasco, a distanza di anni, non è soltanto il ritorno mediatico di un delitto irrisolto, ma il simbolo di una giustizia che, agli occhi dell’opinione pubblica, sembra incapace di trovare un punto fermo tra verità e rappresentazione. Ogni nuova perizia, ogni revisione, ogni ipotesi alternativa non fa che rinnovare la sensazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ingiustizie e caso Garlasco: la sfiducia che pesa sulla riforma Nordio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Marco Croatti. . Non è un caso che siano stati i giovani in tutto il mondo i primi a manifestare per Gaza. La loro sensibilità verso le ingiustizie è indomabile. Continuate a farvi sentire per Gaza ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco: Renzi, 'Nordio propone di arrendersi all'ingiustizia, sconcertante' - Ecchisenefrega se le indagini sono state fatte male, se ci sono ancora dubbi sulla colpevolezza del condannato, se ci s ... iltempo.it scrive

L'indegno labirinto del caso Garlasco - E in tutto questo, l'unica certezza che ho, e non l'ho mai nascosta, è l'innocenza totale e assoluta di Alberto Stasi. Scrive msn.com

Il ministro Nordio sul caso Garlasco: “A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi” - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato delle indagini sul delitto di Garlasco al Salone della Giustizia a Roma ... Da fanpage.it