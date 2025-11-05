Infortunio choc per Hakimi dopo un brutto fallo di Luis Diaz Bufera per la battuta di Stanisic | Lo abbiamo ringraziato | Video

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruttissimo infortunio alla caviglia per Achraf Hakimi, esterno del Psg, durante la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco vinta dai bavaresi per 1-2. Si attende l’esito degli esami, ma l’infortunio sembra molto serio: l’esterno ex Inter è stato vittima nel finale di primo tempo di un bruttissimo fallo di Luis Diaz, che entrando in tackle con entrambi i piedi ha colpito la sua gamba sinistra. Il giocatore è uscito dal campo portato a braccio dai medici del Psg, in lacrime. Il colombiano è stato espulso, ma solo dopo una revisione al Var: l’arbitro Mariani – fermato in Serie A dopo Napoli-Inter – non aveva infatti percepito la gravità del fallo in diretta e dopo esser stato chiamato all’ On field review, ha deciso di espellere l’esterno del Bayern. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

