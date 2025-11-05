Infortunio choc per Hakimi dopo un brutto fallo di Luis Diaz Bufera per la battuta di Stanisic | Lo abbiamo ringraziato | Video
Bruttissimo infortunio alla caviglia per Achraf Hakimi, esterno del Psg, durante la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco vinta dai bavaresi per 1-2. Si attende l’esito degli esami, ma l’infortunio sembra molto serio: l’esterno ex Inter è stato vittima nel finale di primo tempo di un bruttissimo fallo di Luis Diaz, che entrando in tackle con entrambi i piedi ha colpito la sua gamba sinistra. Il giocatore è uscito dal campo portato a braccio dai medici del Psg, in lacrime. Il colombiano è stato espulso, ma solo dopo una revisione al Var: l’arbitro Mariani – fermato in Serie A dopo Napoli-Inter – non aveva infatti percepito la gravità del fallo in diretta e dopo esser stato chiamato all’ On field review, ha deciso di espellere l’esterno del Bayern. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
INFORTUNIO SHOCK PER HAKIMI IN PSG - BAYERN MONACO! Scene drammatiche durante il big match di Champions League tra PSG e Bayern Monaco: Hakimi ha lasciato il terreno di gioco anzitempo a causa di un durissimo intervento di Luis Diaz dritto - facebook.com Vai su Facebook
Le condizioni della caviglia di Hakimi dopo l’infortunio in PSG-Bayern Monaco: è impressionante - Hakimi ha subito un brutto infortunio in Champions dopo il fallo di Luis Diaz: ha lasciato lo stadio in stampelle, le immagini della sua caviglia preoccupano ... Si legge su fanpage.it
Hakimi infortunio choc: Luis Diaz lo stende, la caviglia fa impressione - Hakimi ha subito un grave infortunio alla caviglia sinistra per un fallo di Luis Diaz durante Psg- Segnala msn.com
Hakimi, la scioccante foto della sua caviglia dopo il fallo killer di Luis Diaz - Immagini da brividi del piede sinistro del terzino dopo il brutto fallo rimediato nel match di Champions League ... Come scrive msn.com