Infortuni Milan tegola per Gimenez | ecco quanto dovrà star fuori il messicano

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se da un lato il Milan aveva iniziato a sorridere, dall'altro arriva ancora una batosta: ecco quanto starà fuori Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortuni milan tegola per gimenez ecco quanto dovr224 star fuori il messicano

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, tegola per Gimenez: ecco quanto dovrà star fuori il messicano

Leggi anche questi approfondimenti

infortuni milan tegola gimenezTegola Gimenez, infortunio serio: svelati i tempi di recupero - Santiago Gimenez ha annunciato di doversi fermare a causa di un infortunio a una caviglia: ecco quanto resterà fuori il 7 del Milan. Segnala milanlive.it

infortuni milan tegola gimenezTegola Milan, si ferma Santi Gimenez - Tutti i dettagli sulle sue parole e sulle possibili mosse del Milan verso gennaio. Si legge su msn.com

infortuni milan tegola gimenezGimenez: «Gioco da mesi con la caviglia infortunata, ora mi fermo». Il Milan perde il suo attaccante - Santiago Gimenez si ferma dopo aver giocato per mesi con un infortunio alla caviglia: «Il dolore è cresciuto, devo recuperare». Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Milan Tegola Gimenez