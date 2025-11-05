Infortuni Milan tegola per Gimenez | ecco quanto dovrà star fuori il messicano
Se da un lato il Milan aveva iniziato a sorridere, dall'altro arriva ancora una batosta: ecco quanto starà fuori Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#Milan, notizie importanti sugli infortuni. Che paragone per #Pavlovic. Di tutto per il rinnovo di #Maignan? #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
. @acmilan, ancora #infortuni: @RafaeLeao7 a rischio per la Roma, ecco perché. Ma non è l’unico in dubbio - #MilanRoma #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao - X Vai su X
Tegola Gimenez, infortunio serio: svelati i tempi di recupero - Santiago Gimenez ha annunciato di doversi fermare a causa di un infortunio a una caviglia: ecco quanto resterà fuori il 7 del Milan. Segnala milanlive.it
Tegola Milan, si ferma Santi Gimenez - Tutti i dettagli sulle sue parole e sulle possibili mosse del Milan verso gennaio. Si legge su msn.com
Gimenez: «Gioco da mesi con la caviglia infortunata, ora mi fermo». Il Milan perde il suo attaccante - Santiago Gimenez si ferma dopo aver giocato per mesi con un infortunio alla caviglia: «Il dolore è cresciuto, devo recuperare». Riporta corriere.it