Influenza Sanofi | Vaccino ad alto dosaggio superiore nel ridurre ricoveri in over 65
Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - Il vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio di Sanofi ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di ospedalizzazione negli adulti di età pari o superiore a 65 anni rispetto al vaccino antinfluenzale a dosaggio standard. Sono i nuovi dati diffusi dalla farmaceutica e pubblicati a ottobre su 'The Lancet', relativi allo studio Flunity-HD condotto su larga scala in più stagioni. "Flunity-HD - spiega Tor Biering-Sørensen, cardiologo, coordinatore scientifico e promotore dello studio - sfrutta la potenza e il rigore scientifico della randomizzazione individuale in contesti reali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Con l’aiuto di Alberto Villani, Direttore Pediatria generale del Bambino Gesù di Roma e Paolo Bonanni, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute abbiamo approfondito il tema dell’influenza pediatrica e risposto ai dubbi più freque - facebook.com Vai su Facebook
Influenza, Sanofi: "Vaccino ad alto dosaggio superiore nel ridurre ricoveri in over 65" - Studio condotto su larga scala in più stagioni lo confronta con quello a dosaggio standard Il vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio di Sanofi ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio d ... Da adnkronos.com
Prevenzione delle ospedalizzazioni per influenza nei soggetti anziani - HD, pubblicati venerdì 17 ottobre su The Lancet, hanno dimostrato che il vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio di Sanofi ha dimostrato di ridurre sig ... Secondo askanews.it
Vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio di Sanofi riduce le ospedalizzazioni negli anziani - HD, pubblicato da The Lancet, mostra che il vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio di Sanofi, Efluelda, riduce significativamente le ospedalizzazioni legate all'influenza negli adul ... Lo riporta quotidianosanita.it