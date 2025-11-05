Sessantadue anni e non sentirli. Perché ci pensa la musica degli Smiths a sciogliere Johnny Marr dai vincoli anagrafici per toccare le corde nascoste di tre generazioni riunite domani sera al Fabrique per una rentrée milanese carica di storia. Sul palco, Marr non è soltanto un ex Smiths: è un simbolo vivente di quella Manchester che dagli anni ’80 non ha mai smesso di produrre rivoluzioni sonore. Quelle di Stone Roses, New Order, Joy Division e, spostandosi di decennio, Oasis. A ravvivare il fuoco in scaletta non mancano frammenti screziati d’epopea quali “There is a light that never goes out”, “Stop me if you think you’ve heard these one before”, “How soon is now?”, “Bigmouth strikes again”, ma nel bagaglio di John Martin Maher, come si chiama all’anagrafe, ci sono reperti solisti di album come “Call the comet” o “The Messenger” e dell’“altra” sua band venerata in ogni angolo di Regno Unito, quegli Electronic messi in strada assieme a Bernard Sumner dei New Order (“Getting away with it”). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infinito Johnny Marr. Tre generazioni di rock: "Le mode sono zavorre"