Inferriate tagliate e case messe a soqquadro | raid dei ladri in paese

Bresciatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finestre infrante e inferriate tagliate con il flessibile. Case messe a soqquadro, cassetti e armadi rovesciati, contanti e monili d’oro spariti — spesso ricordi di famiglia perduti per sempre. È l’incubo vissuto da diversi cittadini di San Felice del Benaco nel weekend appena trascorso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

