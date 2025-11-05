Infermiere di famiglia e comunità ripristinata la sede dopo il trasferimento

Nei giorni scorsi l'Azienda sanitaria locale aveva fatto sapere di un cambio di sede dell’Infermiere di famiglia e di comunità, spostata temporaneamente presso l’ambulatorio di Vigarano Pieve in via Mantova 113. Ora la stessa ha annunciato che da mercoledì 5 novembre sarà ripristinata nel suo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

