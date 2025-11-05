Indossare un dolcevita sotto la camicia di sempre sarà il trucco di stile dell' Inverno

N on ci sono temperature che la spaventano: la camicia resiste all’arrivo del primo freddo confermandosi uno tra i pochi capi a non conoscere il cambio dell’armadio. Essenziale ma versatile, torna anche quest’inverno come protagonista, non più nascosta sotto giacche e maglioni, ma indossata in bella vista grazie all’arte del layering, ovvero stratificando. Camicia doppia: 5 outfit di tendenza per l’inverno 2025 X Come indossare la camicia in inverno? Il segreto è portarla sopra un dolcevita – sottile, in lana o in cotone stretch – per un look raffinato e originale, che trasforma un capo classico in un gesto di stile contemporaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

