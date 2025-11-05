C ome una ventata di atmosfera fiabesca, il maglione norvegese da donna torna finalmente negli armadi. Con il suo caratteristico motivo jacquard sullo scollo, questo capo che combina tradizione e comfort invoca una femminilità easy chic. Da sfoggiare non solo in montagna. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Le sue trame intricate, fatte di rombi, croci, cuori, fiocchi di neve e stelle, raccontano un linguaggio visivo antico. Nato inizialmente per proteggere dal freddo dei fiordi e dai venti marini. Viene oggi reinterpretato dai brand e dalle passerelle come simbolo – passepartout – di raffinatezza contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Indiscutibilmente, un capo evergreen da collezionare in mille varianti