Indagine su Cesare Beccaria | a Pavia convegno internazionale sull’eredità dell’autore del Dei delitti e delle pene

Filosofia, giustizia, diritti. E’ in questo suggestivo contesto di discussione che si svilupperà da domani 6 novembre fino a sabato 8 Beccaria e i suoi autori. Adesioni, divergenze, contaminazioni, convegno internazionale dedicato a Cesare Beccaria e la sua opera fondamentale Dei delitti e delle pene, organizzato al Collegio Ghislieri di Pavia, storico polo d’eccellenza che accoglie 200 tra i migliori studenti iscritti all’Università della città. Come sottolinea il curatore del convegno Giuseppe Cospito, professore di Storia della Filosofia, “sono trascorsi più di 260 anni dalla pubblicazione del ‘libretto’ scritto dal marchese Beccaria per dimostrare non solo l’ingiustizia ma l’inutilità della tortura e della pena di morte, aprendo la strada per la loro progressiva abolizione in un numero sempre crescente di nazioni; la strada verso la loro universale messa al bando è tuttavia ancora lunga e incerta, e anche per questo vale la pena di tornare a riflettere sulle ragioni teoriche a riguardo portate nel Dei delitti e sulle loro radici filosofiche più profonde”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Indagine su Cesare Beccaria: a Pavia convegno internazionale sull’eredità dell’autore del “Dei delitti e delle pene”

