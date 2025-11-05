Incubo spaccate | colpo al Mimal Beach Rubato fondo cassa e abbigliamento

È stato un risveglio amaro, amarissimo, quello vissuto ieri mattina dai titolari del ’Mimal Beach’: il negozio di accessori e abbigliamento da mare in viale Vespucci in cui nella notte tra lunedì e ieri è andato a segno l’ennesimo colpo con tombino in zona Marina Centro. A due passi dal negozio della Tim saccheggiato appena due giorni fa, con danni alla vetrina (distrutta) quantificati in circa 15mila euro, il ’ladro del tombino’ è tornato a colpire nel giro di 48 ore. Tempo sufficiente al malfattore di mettere nel mirino il negozio di viale Vespucci dove intorno alle 2 è avvenuta la prima ’visita’: quando una persona è riuscita ad aprire la saracinesca del negozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incubo spaccate: colpo al Mimal Beach. Rubato fondo cassa e abbigliamento

